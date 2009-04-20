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Spor

Kayserispor 7. sıraya demir attı

20 Nisan 2009 17:25


Turkcell Süper Lig'de 40 puanla 7. sırada bulunan Kayserispor, bu sezon geride kalan 28 haftanın 18'inde 7. sırada yer aldı.


Lige lider Sivasspor ile golsüz berabere kalarak 1 puanla 10. sırada başlayan Kayserispor, ikinci hafta konuk ettiği Galatasaray'dan 1, üçüncü hafta Kocaelispor'dan 3 puan aldı.

Dördüncü hafta Bursaspor'a yenilen sarı kırmızılı ekip, 5. haftada Eskişehirspor galibiyetiyle 7. sıraya yerleşti. 6. haftada 6., 7. haftada 8. sırada yer alan Kayserispor, 8. haftada oynanan maçlar sonucunda 7. sıraya bir kez daha oturdu.

Dokuzuncu ve 10. haftaları 6. sırada bitiren sarı kırmızılı takım, 11. haftada 18 puanla yerleştiği 7. sıradaki yerini, 7 hafta boyunca sürdürdü. 19. haftada 1 basamak gerileyen Kayserispor, 20. hafta sonunda 12. kez 7. sıraya oturdu.

Ligin 21. haftasında 6. sıraya yükselen sarı kırmızılı ekip, 22. ve 23. haftalarda da 7. sırada bulundu. 24. hafta 1 sıra gerileyen Kayserispor, son 4 haftada yine 7. sıraya yer aldı.

Ligde 10 galibiyet, 10 beraberlik ve 8 mağlubiyet sonucunda 40 puanla 7. sırada bulunan Kayserispor, bu sezon geride kalan 28 haftanın 18'inde 7. sırada yer almış oldu.

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