Fener Kayseri'de altın buldu: 0-1

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Kayserispor'a konuk oldu. Karşılaşmanın 29'uncu dakikasında Fenerbahçe, Robin van Persie'nin golüyle 1-0 öne geçerek 3 puanı evine götüren taraf oldu.

Kadir Has Stadyumu'ndaki karşılaşmayı Mete Kalkavan yönetti.

İşte ilk 11'ler

Kayserispor: Kayacan, Zeki, Mabiala, Mustafa, Ömer, Sow, Mijailovic, Oğulcan, Deniz, Biseswar, Yakubu

YEDEKLER: Abdülaziz, Berkan, Simic, Furkan, Lopes, Sinan, Derley



Fenerbahçe: Volkan, Şener, Kjaer, Ba, Hasan Ali, Markovic, Mehmet Topal, Souza, Nani, Van Persie, Fernandao

YEDEKLER: Fabiano, Kadlec, Gökhan, Diego, Caner, Alper, Ozan





Van Persie, Ba, Hasan Ali, Markovic ilk 11'de



Fenerbahçe'nin teknik patronu Vitor Pereira, Kayserispor karşısına sakatlıklar ve yoğun maç temposu sebebiyle farklı bir ilk 11'le çıkmayı tercih etti. Defansta sakatlığı sebebiyle Alves ve yoğun maç temposu sebebiyle Caner ilk 11'de yer almadı. Bu oyuncuların yerine ise stoperde Ba ve sol bekte Hasan Ali görev alacak.



Beşiktaş derbisinde sakatlanan Markovic ise düzelerek Kayseri'de formaya kavuşan bir başka isim oldu. Haftalardır sarı lacivertli camianın gündeminde ilk sıralarda yer alan Robin van Persie ise Kayseri maçında ilk 11'de yer alıyor.

Kanarya kötü gidişe dur demek istiyor



Süper Lig’de son iki haftada Beşiktaş’a 3-2 yenilip, Akhisar Belediyespor’la 2-2 berabere kalarak 5 puan kaybeden Sarı-Lacivertliler, kötü gidişe Kayseri deplasmanında dur demek istiyor.

İlk 7 haftada 4 galibiyet, 2 beraberlik ve bir yenilgiyle 14 puan toplayan Fenerbahçe, bu deplasmandan 3 puanla ayrılıp, hem zirve yarışındaki iddiasını sürdürmek hem de önce 22 Ekim Perşembe günkü Ajax, ligde ise 25 Ekim Pazar günü Galatasaray ile oynanacak derbi mücadelesine moral kazanarak çıkmak istiyor.

Son 4 maçını da kaybetti



Tolunay Kafkas yönetimindeki Kayserispor ise lige iyi bir başlangıç yapamadı. İlk 7 haftada sadece bir galibiyet alan Kayseri temsilcisi, 5 puanla 16. sırada yer alıyor. Ligdeki son 4 maçını da gol atamadan kaybeden Kayserispor, Fenerbahçe önünde çıkışa geçmenin planlarını yapıyor. Saat 17.00’deki bu önemli karşılaşma, Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı’nda oynanacak ve mücadeleyi hakem Mete Kalkavan yönetecek.



Kayserispor'da son durum



Sezona istediği gibi başlayamayan Kayserispor, Fenerbahçe ile oynayacağı mücadelenin son antrenmanını kendi tesislerinde gerçekleştirdi. Tolunay Kafkas yönetimindeki idmanın, taktik ağırlıklı geçtiği öğrenildi. Bu maç öncesi sakat futbolcusu bulunmayan Sarı-Kırmızılılar, hücum hattındaki iki önemli ismi Biseswar ve Yakubu’ya güveniyor. Fenerbahçe’de kart sınırında oyuncu bulunmazken, ev sahibinde İbrahim Dağaşan ve Marko Simiç kart sınırında yer alıyor.

Kalkavan'la 7. maçları



Bugünkü maçı Mete Kalkavan yönetecek. Her iki takım da, Kalkavan yönetiminde 7. maçlarına çıkacak. Sarı-Lacivertliler, bundan önceki 6 maçta 3 galibiyet, 2 yenilgi ve 1 beraberlik aldı. Kayseri de, 6 maçta 2 galibiyet ve 4 mağlubiyet yaşadı. Kalkavan, her iki ekibin lehine ve aleyhine 1’er kez penaltı verdi.