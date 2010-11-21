Kayserispor 0 - Galatasaray: 0

T24 - Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasıdna Galatasaray deplasmanda Kayserispor'la 0-0 berabere kaldı. Her iki takım adına da net gol pozisyonlarının bolca yaşandığı, yer yer sertliğin konuştuğu karşılaşmada gol sesi çıkmadı.



Daha önce ligde oynadığı son 6 maçta sadece 1 galibiyet alan Cimbom bu mücadelede de 2 puanı sahada bıraktı. Hürriyet gazetesinde yayımlanan haber şöyle:







Lider Trabzonspor'un berabere kalarak puan kaybettiği Kayserispor önemli bir şansı teperek 28 puanla aynı paundaki Bursaspor'un ardından 3. sırada yer aldı. 17 puanlı Aslan ise lig tablosunda 10. sırada kendine yer buldu.





KAYSERİSPOR 36 YILDIR YENEMİYOR



21 Nisan 1974 yılından bu yana Galatasaray'ı yenemeyen Kayserispor, seriye bir maç daha ekledi.





TRİBÜNLER PROTESTO ETTİ



Kayserisporlu taraftarlar, 2005 yılında Erkilet Havaalanı'nda otobüse binerken cep telefonunu bulamayıp taraftarları hırsızlıkla suçlayan, daha sonra telefonu paltosunun cebinde bulan Galatasaray Teknik Direktörü Hagi ile geçen sezon olaylı bir şekilde Galatasaray'a transfer olan Ali Turan'ı bir süre protesto etti.



Galatasaray taraftarları ise “Bize eski Cimbom'u verin” yazılı pankart astı.





Stat: Kayseri Kadir Has

Hakemler: Barış Şimşek xxx, Volkan Narinç xxx, Muharrem Yılmaz xxx

Kayserispor: Souleymanou xxx, Önder xxx, Hamza xx (Dk. 71 Savaş x), Aleksadre xx, Hasan Ali xxx, Abdullah xx (Dk. 88 Moritz ?), Mehmet Eren xx (Dk. 78 Ali Bilgin x), Santana xxx, Selim xx, Zaleyeta xxx, Ömer Hasan xx

Galatasaray: Ufuk xxx, Neil xx, Servet xxx, Sabri xx (Dk. 62 Emre x), Ali Turan xx, Hakan Balta xx, Ayhan xx, Barış xx, Elano xxx (Dk. 82 Aydın ?), Kewell xxx, Pino xxx (Dk. 69 Mehmet Battal xx)

Sarı kartlar: Dk. 36 Ayhan, Dk. 45 Hakan Balta, Dk. 84 Emre (Galatasaray), Dk. 63 Hasan Ali (Kayserispor)