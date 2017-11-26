Kayserispor - Medipol Başakşehir muhtemel kadrolar

KAYSERİSPOR

Muammer - Lopes, Kana Bıyık, Kucher, Atila, Şamil, Badji, Bodrin, Güray, Deniz Türüç, Umut Bulut

SAKAT: Asomoah Gyan, Varela

CEZALI: Yok

BİLET FİYATLARI: Kale Arkası 10, Maraton 30 TL.



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MEDİPOL BAŞAKŞEHİR

Volkan Babacan - Uğur Uçar, Attamah, Epureanu, Clichy, Gökhan İnler, İrfan Can Kahveci, Visca, Mossoro, Kerim Frei, Adebayor

SAKAT: Mahmut Tekdemir*, Eljero Elia, Tunay Torun, Emre Belözoğlu, Mehmet Batdal, Aurelien Chedjou, Egemen Korkmaz

CEZALI: Yok

NOT: Medipol Başakşehir Kulübü\'nden yapılan açıklamada Emre Belözoğlu ve Eljero Elia\'nın tedavilerine devam edildiği duyurulurken, bu bilgiler ışığında Medipol Başakşehir muhtemel 11\'inde değişiklikler yapılmıştır.