Kayserispor - Medipol Başakşehir muhtemel kadrolar

KAYSERİSPOR
Muammer - Lopes, Kana Bıyık, Kucher, Atila, Şamil, Badji, Bodrin, Güray, Deniz Türüç, Umut Bulut
SAKAT: Asomoah Gyan, Varela
CEZALI: Yok
BİLET FİYATLARI: Kale Arkası 10, Maraton 30 TL.
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MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
Volkan Babacan - Uğur Uçar, Attamah, Epureanu, Clichy, Gökhan İnler, İrfan Can Kahveci, Visca, Mossoro, Kerim Frei, Adebayor
SAKAT: Mahmut Tekdemir*, Eljero Elia, Tunay Torun, Emre Belözoğlu, Mehmet Batdal, Aurelien Chedjou, Egemen Korkmaz
CEZALI: Yok
NOT: Medipol Başakşehir Kulübü\'nden yapılan açıklamada Emre Belözoğlu ve Eljero Elia\'nın tedavilerine devam edildiği duyurulurken, bu bilgiler ışığında Medipol Başakşehir muhtemel 11\'inde değişiklikler yapılmıştır.