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Spor

Kayserispor - Medipol Başakşehir muhtemel kadrolar

KAYSERİSPOR Muammer - Lopes, Kana Bıyık, Kucher, Atila, Şamil, Badji, Bodrin, Güray, Deniz Türüç, Umut Bulut SAKAT: Asomoah Gyan, Varela CEZALI: Yok BİLET FİYATLARI: Kale Arkası 10, Maraton 30 TL

26 Kasım 2017 19:23

KAYSERİSPOR

Muammer - Lopes, Kana Bıyık, Kucher, Atila, Şamil, Badji, Bodrin, Güray, Deniz Türüç, Umut Bulut

SAKAT: Asomoah Gyan, Varela

CEZALI: Yok

BİLET FİYATLARI: Kale Arkası 10, Maraton 30 TL.


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MEDİPOL BAŞAKŞEHİR

Volkan Babacan - Uğur Uçar, Attamah, Epureanu, Clichy, Gökhan İnler, İrfan Can Kahveci, Visca, Mossoro, Kerim Frei, Adebayor

SAKAT: Mahmut Tekdemir*, Eljero Elia, Tunay Torun, Emre Belözoğlu, Mehmet Batdal, Aurelien Chedjou, Egemen Korkmaz

CEZALI: Yok

NOT: Medipol Başakşehir Kulübü\'nden yapılan açıklamada Emre Belözoğlu ve Eljero Elia\'nın tedavilerine devam edildiği duyurulurken, bu bilgiler ışığında Medipol Başakşehir muhtemel 11\'inde değişiklikler yapılmıştır.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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