Kayseri'nin Denizli keyfi



Turkcell Süper Lig’de Kayseri’de oynanan maçta rakiplerine oranla daha rahat konumda olan Kayserispor, ligde zor günler geçiren Denizlispor’u her iki yarıda da attığı gollerle 2-0 mağlup etti.



Kayserispor’da Teknik Direktör Tolunay Kafkas, cezalı Ali Turan’ın yerine uzun bir sakatlık dönemi sonrası sağ bekte Koray Çölgeçen’e şans verdi.



Denizlispor’da ise geçen hafta cezaları nedeniyle takımlarındaki yerini alamayan golcü Angelov ve Braga’ya Mesut Bakkal ilk onbirde şans verdi.



Kayserispor maça hızlı başladı ve aradığı golü genç oyuncusu Furkan Özçal ile 9. dakikada buldu.



Golü yedikten sonra konuk Denizlispor Kayserispor kalesinde gol için pozisyonlar üretmesine rağmen bunlarda etkili olamadı ve devre 1-0 Kayserispor’un üstünlüğü ile sona erdi.



İkinci yarıya ev sahibi Kayserispor yine çok hızlı başladı ve dakikalar henüz 47. gösterdiğinde ilk golün sahibi genç Furkan Özçal takımının ve kendisinin ikinci golünü attı.



İkinci golden sonra Denizlispor rakip kalede daha fazla gözükmesine rağmen istediği pozisyonları üretmekte zorlandı.



Kalan dakikalarda başka gol olmayınca maç 2-0 Kayserispor’un üstünlüğü ile sona erdi.



Bu sonuçla Kayserispor puanını 40’a yükseltirken, Denizlispor ise 29 puanda kalmış oldu.



KAYSERİSPOR: 2 - DENİZLİSPOR: 0

Stat: Kadir Has

Hakemler: Özgüç Türkalp, Ömer Faruk Yeşil, Özgür Fatih Kalaycı

Kayserispor: Souleymanou, Koray Çölgeçen, Aydın, Eren Güngör, Toledo, Mehmet Topuz, Abdullah Durak, Furkan Özçal, Turgay Bahadır, Bilal Aziz (Dk. 70 Puroviç), Cangele (Dk. 43 Aghahowa)

Denizlispor: Özden, Şener Aşkaroğlu, Carlos Alberto (Dk. 81 Güray), Couto (Dk. 57 Bangoura), Çağlar, Emin Aladağ, Berberoviç, Angelov, Braga, Caner Celep (Dk. 73 Selahattin), Angelov, Roberts

Goller: Dk. 9 ve Dk. 47 Furkan Özçal (Kayserispor)

Sarı kartlar: DK. 59 Caner Celep (Denizlispor), Dk. 62 Turgay Bahadır, Dk. 72 Toledo (Kayserispor)



MAÇTAN DAKİKALAR



9. dakikada Cangele'nin sol kanattan ortasında Turgay Bahadır topa isteği gibi vuramayınca, Furkan Özçal önündeki meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0



12. dakikada Özden'in uzaklaştırmak istediği top Turgay Bahadır'a çarptı. Topu önünde bulan Turgay Bahadır'ın vuruşunda meşin yuvarlar direğe çarptı.



14. dakikada Cangele'nin köşe vuruşunda arka direkte topla buluşan Koray'ın kafa vuruşunda kaleci Özden gole izin vermedi.



33. dakikada Braga'nın sağ kanattan ortaladığı topa ceza yayı üstünde Berberoviç'in sert vuruşunda Koray ayak koyarak, rakibe gol şansı tanımadı.



38. dakikada Angelov'un pasında ceza alanına giren Roberts'ın vuruşunda top, az farkla auta çıktı.



Karşılaşmanın ilk yarısı, Kayserispor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.



İKİNCİ YARI



47. dakikada, rakibine uyguladığı presle topu kapan Furkan Özçal, ceza alanına girer girmez yaptığı vuruşla takımının ikinci golünü kaydetti: 2-0



60. dakikada Caner Celep'in sert vuruşunda direkten dönen topa kaleci Souleymanou sahip oldu.



87. dakikada ceza alanı içinde Angelov'un şutunda, top kale çizgisi önünde takım arkadaşı Selahattin'e çarparak auta çıktı.



Karşılaşmada başka gol olmayınca, Kayserispor maçtan 2-0 galip ayrıldı.