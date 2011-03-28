-KAYSERİLİ ÇOCUKLARIN OTOPSİSİ TAMAMLANDI ANKARA (A.A) - 28.03.2011 - Kayseri'nin Talas ilçesinde, yaklaşık 1,5 yıl önce Ramazan Bayramı'nda şeker toplarken kaybolan çocukları ait olduğu belirtilen kemikler üzerinde Keçiören Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin tamamlandı. Kemik ve elbise parçalarının, DNA incelemesi sonucu kesin kimlik tespitinin ardından ailelere teslim edileceği bildirildi. Yozgat'ın Çayıralan ilçesindeki Yahyasaray Barajı yakınlarında gömülü olarak bulunan kayıp çocuklara ait olduğu belirtilen kemik ve elbise parçaları, dün sabah saatlerinde Keçiören'deki Ankara Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Kemik ve elbise parçaları üzerinde yapılan otopsi işlemlerinin tamamlandığını bildiren yetkililer, Biyoloji İhtisas Dairesinde yapılacak DNA incelemesi sonucu kesin kimlik tespitinin ardından, kemik ve elbise parçalarının ailelere teslim edileceğini bildirdi.