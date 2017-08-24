Kayserili bakan ve milletvekillerinin ortak bayram tebriği

Oktay ENSARİ/KAYSERİ, (DHA)- AK Parti Kayseri milletvekilleri, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehet Özhaseki ile ortak bayram tebriki gönderdi.

TBMM amblemli bayram tebriğinde \'\'Birlik ve berebarliğimizi, kardeşlik ve paylaşma duygularımızı en sıcak şekilde hissedeceğimiz mübarek kurban bayramınızı en içten dileklerimizle kutlarız\'\" denildi. Ortek tebrikte Çevre ve Şehircilik bakanı Mehmet Özhaseki, Ak Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, milletvekilleri Taner Yıldız, İsmail Tamer, Hülya Atcı Nergis, İsmail Emrah Karayel ve Sami Dedeoğlu\'nun imzaları yer aldı