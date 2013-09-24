Trabzonspor Kayseri'de galibiyet hasretine son verdi

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Kayserispor'u 1-0 mağlup etti. Bordo mavililer bu galibiyetle sezonun ilk deplasman galibiyetine imza atarken, 8 sezon aradan sonra Kayseri'de kazanarak galibiyet hasretine son verdi.

Karşılaşma düşük bir tempoda oynanırken iki takımda az pozisyona girdi. Bordo mavili ekipte Avrupa Ligi'ndeki Limassol maçına damga vuran genç oyuncu Yusuf iyi bir oyun sergilerken Henrique gollerine devam etti. Kaleci Onur ise Mouche'nin şutunu müthiş bir krutarışla tam 90'dan aldı.

Ev sahibi ekip Kayserispor'da ise gol sıkıntısının devam ettiği görüldü. Bobo'dan sakatlığı nedeniyle yararlanamayan sarı kırmızılı ekipte Nobre oyuna 2. yarıda dahil oldu. Kayserispor'un temposuz oyunu da dikkat çekti.

KAYSERİSPOR: Ertuğrul, Salih, Henrique, Cleyton, Abdullah, Ömer, Jaja, Sefa, Mijailovic, Biseswar, Mouche

TRABZONSPOR: Onur, Bosingwa, Aykut Demir, Mustafa, Aykut Akgün, Yusuf, Adrian, Olcan, Malouda, Zokora, Henrique

Karşılaşmadan önemli dakikalar

-GOL..DK.61 Trabzonspor Henrique'nin golüyle öne geçti. Adrian sol kanattan getirdiği topu yerden içeri ortaladı, Henrique düzgün vuruşla takımını öne geçirdi.

-Karşılaşmada 2. yarıya Kayserispor başladı.

-İlk yarı golsüz eşitlikle tamamlandı.

-DK.27 Soldan gelen ortaya Yusuf arka direkte güzel vurdu ancak top direkten döndü. Trabzonspor'un yakaladığı en net fırsattı bu pozisyon.

-DK.22 Mouche'nin ceza yayı üzerinden harika plasesini kaleci Onur aynı güzellikte çeldi. Doğan karambolden ev sahibi ekibin oyuncuları yararlanamadı.

-DK.15 İlk tehlikeli atak Sefa ile ev sahibinden geldi. Kaleciyle karşı karşıya vuruşunda Onur başarılıydı.

-Karşılaşmaya Trabzonsporlu futbolcular başladı.