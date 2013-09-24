T24 LogoT24 Logo
Spor

Trabzonspor Kayseri'de galibiyet hasretine son verdi

Spor Toto Süper Lig’ de 5. haftanın kapanış mücadelesinde Kayserispor, Trabzonspor’ u ağırladı

24 Eylül 2013 00:55

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Kayserispor'u 1-0 mağlup etti. Bordo mavililer bu galibiyetle sezonun ilk deplasman galibiyetine imza atarken, 8 sezon aradan sonra Kayseri'de kazanarak galibiyet hasretine son verdi.

Karşılaşma düşük bir tempoda oynanırken iki takımda az pozisyona girdi. Bordo mavili ekipte Avrupa Ligi'ndeki Limassol maçına damga vuran genç oyuncu Yusuf iyi bir oyun sergilerken Henrique gollerine devam etti. Kaleci Onur ise Mouche'nin şutunu müthiş bir krutarışla tam 90'dan aldı.

Ev sahibi ekip Kayserispor'da ise gol sıkıntısının devam ettiği görüldü. Bobo'dan sakatlığı nedeniyle yararlanamayan sarı kırmızılı ekipte Nobre oyuna 2. yarıda dahil oldu. Kayserispor'un temposuz oyunu da dikkat çekti.

KAYSERİSPOR: Ertuğrul, Salih, Henrique, Cleyton, Abdullah, Ömer, Jaja, Sefa, Mijailovic, Biseswar, Mouche

TRABZONSPOR: Onur, Bosingwa, Aykut Demir, Mustafa, Aykut Akgün, Yusuf, Adrian, Olcan, Malouda, Zokora, Henrique

 

Karşılaşmadan önemli dakikalar

 

-GOL..DK.61 Trabzonspor Henrique'nin golüyle öne geçti. Adrian sol kanattan getirdiği topu yerden içeri ortaladı, Henrique düzgün vuruşla takımını öne geçirdi.
-Karşılaşmada 2. yarıya Kayserispor başladı.
-İlk yarı golsüz eşitlikle tamamlandı.
-DK.27 Soldan gelen ortaya Yusuf arka direkte güzel vurdu ancak top direkten döndü. Trabzonspor'un yakaladığı en net fırsattı bu pozisyon.
-DK.22 Mouche'nin ceza yayı üzerinden harika plasesini kaleci Onur aynı güzellikte çeldi. Doğan karambolden ev sahibi ekibin oyuncuları yararlanamadı.
-DK.15 İlk tehlikeli atak Sefa ile ev sahibinden geldi. Kaleciyle karşı karşıya vuruşunda Onur başarılıydı.
-Karşılaşmaya Trabzonsporlu futbolcular başladı.

 

ETİKETLER

kayserisportrabzonsporkadir has

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Erdoğan: Libya'ya peyderpey asker gönderiyoruz; gerekirse Kanal İstanbul'dan da savaş...

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, tepki çeken yemekhane kararını iptal etti...

Meteoroloji’den Marmara için fırtına uyarısı: Ağaç ve direk devrilmesine, ulaşımda...

İmamoğlu’ndan Ulaştırma Bakanı’na deniz trafiği  yanıtı: Yeğeni sandalla mı geçti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24