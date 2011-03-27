Kayseri'deki çocuk katili: Dilruba'nın çırpınışını unutamadım

T24 - Kayseri'de 1,5 yıl önce Ramazan Bayramı'nda şeker toplamaya çıktıktan sonra kaybolan 6 yaşındaki Dilruba ve 8 yaşındaki Ahmet Tuna kardeşlerle komşuları 10 yaşındaki Türkan Ay'ı öldürüp bavullara koyarak götürdüğü memleketi Yozgat'ın Çayırlı İlçesi yakınlarındaki gölet kenarına gömen fabrika işçisi Uğur Veli Gülışık'ı, kurbanların duvardaki 'kan lekesi' ile 'saç ve kıl örnekleri' ve 'cep telefonu sinyali' ele verdi.

Yozgatlı olan ve Almanya'da evlendiği memleketlisi eşinden boşandıktan sonra Kayseri'ye gelen fabrika işçisi 33 yaşındaki Uğur Veli Gülışık'ın işlediği vahşetin ayrıntıları hem verdiği ifadeler, hem elde edilen delillerle ortaya çıktı. Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkan Yardımcısı Ercan Taştekin'in başkanlığındaki özel ekibin aylarca yürüttüğü çalışma ve 4 ay adım adım takibi sonucu 3 çocuğun katili olduğu iddiasıyla Uğur Veli Gülışık, cuma günü saat 17.30'da çalıştığı işyerinde gözaltına alındı. Önce suçlamayı reddeden ve olayla ilgisinin bulunmadığını süren Uğur Veli Gülışık, polis delilleri önüne koyunca her şeyi ayrıntılarıyla anlattı.



"Dilruba'nın çırpınışını unutamadım"

Soğukkanlı olan ve sorgulama sırasında bu tavrını sürdüren Gülışık, tek başına kaldığı ve yurt dışında bulunan eniştesine ait olan Pembeköşk Apartmanı'nın üçüncü katında öldürdüğü 3 çocuktan en çok Dilruba Tekin'in çırpınışlarının kendisini çok etkilediğini söyledi. Geçen 1,5 yılda kurbanlarıyla ilgili gazetelerde çıkan, televizyonlarda gösterilen haberleri dikkatle takip ettiğini belirten Uğur Veli Gülışık, sorgusunda cinayeti nasıl işlediğini anlatırken şöyle dedi:

"Bayram günü şeker toplamak için kapımı çalan Türkay Ay ile Ahmet Tuna ve Dilruba Tekin'i evde kimsenin de olmamasından ve yalnız kalmamdan yararlanarak ayrı ayrı odalara aldım. Ellerini bağlayıp, ağızlarını koli bandı ile bantlayıp alıkoydum. Daha sonra Türken Ay'a tecavüz edip, bıçakla öldürdüm. Etrafa kanlar sıçradı. Kanları temizledikten sonra, beni gördükleri ve tanıdıkları için Ahmet Tuna ve son olarak Dilruba'yı, arkalarından sırayla tek tek sol elimle ağızlarını kapatıp, sağ elim ve kolumla boyunlarını sıkarak öldürdüm. Dilruba kollarımda çırpına çırpına öldü. Onun bu hali gözümün önünden hiç gitmedi."



"Cesetleri iki bavul ve bir valize koydum"

İşlediği vahşetin ardından 3 çocuğun cesedini önce banyoya koyduğunu anlatan Uğur Veli Gülışık, nasıl götürüp gömdüğünü de şöyle anlattı: "Bayramın 3'üncü günü (22 Eylül 2009), Cumhuriyet Meydanı'ndaki bir marketten iki bavul satın aldım. Türkan ile Ahmet'in cesetlerini ayrı ayrı 2 bavula, Dilruba'nın cesedini de evdeki bir valize koyup, kiraladığım otomobilin bagajına evden gece karanlığında tek tek indirip, doğum yerim olan Yozgat'ın Çayıralan İlçesi'nde, Yahyasaray Göleti'nin orada kazdığım 1 metrelik çukura üst üste koydum. Cesetleri gömdüğüm yerde daha önce piknik yapmıştım. O nedenle oraya götürdüm. Beni bavulları taşırken ve cesetleri gömerken gören kimse olmadı. Köyde bir iki gün kaldıktan sonra Kayseri'ye döndüm. Çocukları öldürdüğüm anlar, özellikle Dilruba'nın hali gözümün önüne geldiği ve geride delil bırakmamak için o evden ayrılıp Hürriyet Mahallesi'nde işyerime yakın bir ev tuttum. Vicdan azabı çekiyordum."



Polis 3 önemli delilden sonuca gitti

Soruşturmayı yürüten özel ekip, binlerce kimlik bilgisini inceleyip tüm ihtimalleri değerlendirirken, kendilerini sonuca götüren 3 önemli delil olan 'kan izi', 'kıl örneği' ve 'telefon sinyali' oldu.

Şeker toplamak için kapısını çaldıkları evde öldürülen 3 çocuktan, tecavüze uğradıktan sonra bıçakla katledilen Türkay Ay'ın duvara sıçrayan kanları, şüpheli Uğur Veli Gülışık tarafından silinmesine rağmen, aylar sonra özel cihazlarla saptandı. Yapılan tahlil sonucu kan izinin Türkan Ay'a ait olduğu kesinleşti.

Şüpheli Uğur Veli Gülışık'ın cinayetten 15 gün sonra boşalttığı ve sonradan başka birine kiralanan evde yine özel cihazlarla yapılan aramada, öldürülen çocuklara ait olduğu saptanan saç ve kıllar bulundu.

GSM operatörünün kayıtlarından Uğur Veli Gülışık'ın, olayın meydana geldiği Ramazan Bayramı'nın üçüncü günü olan 22 Eylül 2009 tarihinde Yozgat'ın Çayıralan İlçesi yakınlarındaki Yahyasaray Göleti çevresinde olduğu saptandı.

Bu arada delil olarak, şüpheli Uğur Veli Gülışık'ın bavulları satın aldığı Cumhuriyet Meydanı'ndaki alışveriş merkezi ile araç kiraladığı şirketin güvenlik kamera kayıtları incelemeye alındı. Ancak kame görüntülerinin 2 ay sonra silindiği için bunlarda sonuç alınamadı.



Cezaevinde müşahede bölümünde tutuluyor

Uğur Veli Gülışık'ın sorgusundan sonra dün akşam getirildiği Kayseri Adliyesi'nde linç girişiminde bulunulması üzerine çok sıkı korumaya alındı. Öfkeli kalabalığın 'Vur vur inlesin, cezaevi dinlesin' , 'O katili bize verin', 'Kayseri sahipsiz değil' sloganları atarak saldırdığı Uğur Veli Gülışık tutuklandıktan sonra saat 01.00 sıralarında Kayseri Kapalı Cezaevi'nde götürülüp teslim edildi.

Tutuklu ve hükümlülerin saldırısına uğrayabileceği ya da canına kıyabileceği ihtimali dikkate alınarak Uğur Veli Gülışık, tek kişilik özel bölümde tutuluyor.

Hukukçular, Uğur Veli Gülışık'ın adam öldürme, alıkoyma ve tecavüz gibi üç ayrı suçtan yargılanacağını ve ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırılabileceğini söyledi.



Kurbanların kemikleri defnedilecek

Çocukları vahşete kurban giden Tekin ve Ay aileleri, Dilruba ve Ahmet Tuna Tekin kardeşlerle Türkan Ay için cenaze töreni yapmaya hazırlanıyor.

Yozgat'ın Çayıralan İlçesi yakınlarındaki Yahyasaray Göleti kıyısında bir çukura üst üste gömülen ve yabani hayvanlar tarafından parçalanan çürümüş cesetleri bulunan çocukların kemikleri, kesin kimlik tespiti için Adli Tıp'a gönderilmişti. Yapılacak DNA incelemesinin ardından 3 çocuğun kemikleri, Talas İlçesi'ndeki mezarlıkta toprağa verilecek.

İki çocuğu öldürülen Hamza Tekin, "Çocuklarımızın kemiklerinin en kısa sürede bize teslim edilmesini istiyoruz. Acımız büyük ama onları Talas'ta belediyenin bize verdiği mezara koyacağız" dedi.