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15 Temmuz Darbe Girişimi

Kayseri'deki ByLock operasyonunda 12 tutuklama

Operasyon kapsamında tutuklu sayısı 57'ye yükseldi

08 Temmuz 2017 16:32

Kayseri'de, 'FETÖ/PDY' soruşturması kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen zanlılardan 12'si daha tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 'FETÖ/PDY' soruşturması kapsamında gözaltına alınan zanlılardan 16'sının daha emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen 16 zanlıdan 12'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 4'ü adli kontrol ve yurt dışı yasağıyla serbest bırakıldı.

 

Operasyon kapsamında tutuklu sayısı 57'ye yükseldi

 

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki soruşturmada, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları belirlenen 104 kişi hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Zanlılardan 67'si gözaltına alınmış, daha sonra sayı 72'ye yükselmişti.

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