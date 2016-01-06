Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi: 38 yaralı

Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesi yakınlarında bir yolcu otobüsü karayolundaki buzlanma nedeniyle kontroldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada 8’i ağır 38 kişi yaralandı.



Saat 18.30 sıralarında Kayseri-Malatya karayolunun 130’uncu kilometresinde Pınarbaşı ilçesi yakınlarında meydana gelen olayda, Elazığ’dan İstanbul’a giden Birol Ünlü yönetimindeki 23 AH 050 plakalı yolcu otobüsü, kara yolundaki buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.



Kaza haberi üzerine Pınarbaşı Devlet Hastanesi ve 112 Acil Servis İstasyonu’ndan çok sayıda ambulans olay yerine gönderildi. 8’i ağır 38 kişinin yaralandığı kaza yerine sağlık ve polis ekipleri güçlükle ulaştı.

8 yaralının durumu ciddi

Yaralılar, ambulanslarla Pınarbaşı Devlet Hastanesi ile Kayseri Eğitim ve AraştırmaHastanesi’ne götürüldü. Otobüsün içinde sıkışan bir kişi ise itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu kurtarılarak ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne gönderildi.



Yaralılardan 8’inin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle karayolundaki ulaşım bir süre aksadı. Yaralıların hastanelere gönderilmesinin ardından, yolda ulaşım tekrar açıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.