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Yaşam

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü

Kayseri'de yolcu otobüsünün devrilmesin sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 28 kişi yaralandı.

08 Şubat 2010 02:00

T24 - Kayseri'de yolcu otobüsünün devrilmesin sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 28 kişi yaralandı.

Kayseri-Sivas Karayolu 22. kilometre Gömeç köyü yakınlarında, Sivas'tan Kayseri'ye gelmekte olan Erman Özkan yönetimindeki 34 EZ 7478 plakalı yolcu otobüsü, buzlanma ve tipi nedeniyle şarampole devrildi.

Kazada, otobüsün altında kalan 6 kişi Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerince, krikolar kullanılarak yaralı olarak çıkarıldı.

Yaralılardan durumu ağır olan ikisi hayatını kaybetti.

Kazada yaralananlar ambulanslarla Kayseri'deki değişik hastanelere sevk edildi.

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