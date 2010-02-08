Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü

T24 - Kayseri'de yolcu otobüsünün devrilmesin sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 28 kişi yaralandı.



Kayseri-Sivas Karayolu 22. kilometre Gömeç köyü yakınlarında, Sivas'tan Kayseri'ye gelmekte olan Erman Özkan yönetimindeki 34 EZ 7478 plakalı yolcu otobüsü, buzlanma ve tipi nedeniyle şarampole devrildi.



Kazada, otobüsün altında kalan 6 kişi Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerince, krikolar kullanılarak yaralı olarak çıkarıldı.



Yaralılardan durumu ağır olan ikisi hayatını kaybetti.



Kazada yaralananlar ambulanslarla Kayseri'deki değişik hastanelere sevk edildi.

