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Spor

Kayseri’de yapılan 1’inci Mini Dünya Kupası sona erdi

İlyas KAPLAN / KAYSERİ,(DHA)- KAYSERİ'de Kocasinan Belediyesi tarafından düzenlenen 1’inci Mini Dünya Kupası'nda Gine'yi 5-1 yenen Türkiye birinci oldu

10 Kasım 2017 20:56

İlyas KAPLAN / KAYSERİ,(DHA)- KAYSERİ\'de Kocasinan Belediyesi tarafından düzenlenen 1’inci Mini Dünya Kupası\'nda Gine\'yi 5-1 yenen Türkiye birinci oldu. 
Kocasinan Belediyesi tarafından Kayseri’de bulunan Erciyes Üniveristesi, Abdullah Gül Üniversitesi ve Nuh Naci Yazgan Üniversitesi’nde eğitim gören 27 farklı ülke öğrencilerinin yer aldığı ve 28 takımdan oluşan 1’inci Mini Dünya Kupası sona erdi. Organizasyonun finalinde Türkiye, Gine\'yi 5-1 yenerek birincilik kürsüsüne çıktı. Gine ikinci, Gana üçüncü, Cezayir\'in üçüncü olduğu organizasyonda en centilmen takım Endonazya seçildi.
Kupa töreninde açıklamalarda bulunan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, \"Renkleri ve dilleri ne olursa olsun bu arkadaşlarımız sporcun birleştiriciliğinde buluştu. Kayserimize değişik ülkelerden gelip misafir olan öğrencilerimiz arasında kardeşlik ve dostluğun pekiştirilmesine katkı sağlıyoruz. Turnuvayı dostluk kazanacak. Sporun çatısı altında kardeşlik ve dostluğu pekiştirmeyi hedefliyoruz. Bu turnuvadan sonra ilçemizde yer alan ilköğretim ve lise dengi okullarda da bu turnuvayı düzenleyeceğiz. 1.Mini Dünya Kupası’nın önümüzdeki yıllarda daha büyük bir organizasyon haline gelmesini umut ediyoruz\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
- Final maçından görüntüler
- Tribünlerden görüntüler
- Kupa töreninden görüntüler
- Genel detay

(FOTOĞRAFLI)

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