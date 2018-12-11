Kayseri'de uyuşturucu ticaretine 2 gözaltı

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERi\'de uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen iki ayrı operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcısı olduğu belirlenen M.B.\'yi (30) düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. M.B.\'nin üst ve ev aramasında satışa hazır metamfetamin, esrar, bonzai, 2 tabanca, 1 pompalı tüfek ve uyuşturucu paketlemesinde kullanılan rulo alüminyum folyo ele geçirildi.

Ekiplerin düzenlediği bir başka operasyonda ise T.A. (30) gözaltına alındı. T.A.\'nın üstünden 2 parça metamfetamin, 14 gram bonzai çıktı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.

FOTOĞRAFLI