Kayseri'de uyuşturucu ticareti yapan 8 sanığa hapis cezası

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ’de, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla yargılanan 8 sanığa, 2 yıl ile 12 yıl arasında değişen hapis cezası verildi.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 5 Kasım 2017 tarihinde il genelinde düzenlediği operasyonda Murat O. (21), Uğur K. (21), Erkan Ç. (25), Yusuf A. (22) ve Aydın K. (28) yakalandı. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda 2 gram bonzai ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kayseri 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada Murat O., Uğur K., Erkan Ç., Yusuf A. ve Aydın K. hazır bulundu. Haklarında yapılan suçlamaları kabul etmeyen tutuksuz sanıklar beraatlerini istedi. Mahkeme heyeti, yaptığı yargılama sonucu tutuksuz 5 sanığı ‘uyuşturucu madde ticareti yapmak\' suçundan 12’şer yıl hapis cezasına ve 25 bin TL adli para cezasına çarptırdı.

1’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen başka davada ise uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen tutuksuz Kubilay E., Süleyman E. ve Murat T. yargılandı. Kubilay E.’nin etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak, 4 yıl 2 ay, Süleyman E. ve Murat T.’nin ise ‘uyuşturucu madde kullanıcısı olmak’ suçundan 2 yıl hapisle cezalandırılmasına ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.