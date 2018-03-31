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Kayseri'de uyuşturucu operasyonuna 5 gözaltı

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı

31 Mart 2018 12:54

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.
Kayseri Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda, 5 kişi gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüphelilerden 3\'ü hakkında uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak suçundan işlem yapılarak serbest bırakıldı. İçinde bulundukları otomobilde hassas terazi, 4.20 gram metamfetamin, uyuşturucu ticaretinde sipariş ve alacakların notunun tutulduğu defter ele geçirilen D.S. (30) ve F.S.\'nin (29) sorgularının sürdüğü bildirildi. 

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