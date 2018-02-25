Kayseri'de uyuşturucu operasyonuna 5 gözaltı

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

​Kayseri Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 5 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin ev ve araçlarında ve üst aramalarında yapılan aramalarda 33 gram metamfetamin, 1 fişek bonzai ele geçirildi.

Şüphelilerden 2\'si, haklarında uyuşturucu kullanmak suçundan işlem yapılarak serbest bırakıldı. C.E. (25), Y.B. (33) ve H.E. (30) isimli şüphelilerin ise sorgularının sürdüğü bildirildi.



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