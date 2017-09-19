Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ\'de, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik yaptığı çalışmalar sonucunda Ş.P. (33), S.Ç. (26) ile daha önceden yakalanıp tutuklanan Sarı Kemal lakaplı zanlının oğlu Ş.T. (23) yakalandı. Zanlıların üzerinde, evlerinde ve araçlarında yapılan aramada satışa hazır 12 parça halinde toplam 20.1 gram bonzai ele geçirildi. Zanlılar olayla ilgili gözaltına alınarak, Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.



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