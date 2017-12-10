Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ polisi, uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik düzenlediği operasyonda, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kayseri\'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti ve nakli yapan kişilere yönelik yürüttüğü çalışmalarda, 34 TM 2069 plakalı otomobille Mersin\'den Kayseri\'ye uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine plakası belirlenen otomobilin sürücüsü, polis ekiplerince yolda giderken durduruldu. Otomobilde yapılan aramada 75 ecstasy hap ele geçirildi. Araçta bulunan S.Ç. (28) ile S.S. (32), gözaltına alındı.



FOTOĞRAFLI