T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de polisin düzenlediği operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen 2 kişi yakalandı

27 Eylül 2017 13:54

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de polisin düzenlediği operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen 2 kişi yakalandı. Şüphelilerle birlikte 26 ecstasy hap ele geçirildi.
İl genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan kişilere yönelik yapılan çalışmalar sonucunda merkez Melikgazi İlçesi devriye ekipler amirliği ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 24 yaşındaki G.T. ve 32 yaşındaki H.H.İ\'yi yakaladı. Bu kişilerin ev, araç ve üzerlerinde yapılan aramada 26 ecstasy tablet ele geçirildi. Yakalanan 2 kişi, polisteki sorgularının ardından adliyeye gönderilecek.

FOTOĞRAFLI                        

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KAYSERİ DHA KAYSERİMelikgaziNarkotik Suçlarla MücadeleMüdürlüğüBuYakalananFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24