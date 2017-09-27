Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de polisin düzenlediği operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen 2 kişi yakalandı. Şüphelilerle birlikte 26 ecstasy hap ele geçirildi.

İl genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan kişilere yönelik yapılan çalışmalar sonucunda merkez Melikgazi İlçesi devriye ekipler amirliği ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 24 yaşındaki G.T. ve 32 yaşındaki H.H.İ\'yi yakaladı. Bu kişilerin ev, araç ve üzerlerinde yapılan aramada 26 ecstasy tablet ele geçirildi. Yakalanan 2 kişi, polisteki sorgularının ardından adliyeye gönderilecek.



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