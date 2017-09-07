Kayseri'de uyuşturucu operasyonu

KAYSERİ (DHA)- KAYSERİ\'de uyuşturucu sattıkları öne sürülen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü narkotik timleri \'Battalaltı\' ve \'Atpazarı\' olarak bilinen Battalgazı ve Şehit Nazımbey Mahallesi\'nde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyon yaptı. Gözaltına alınan 4 şüpheliden 3\'ünün içici olduğu anlaşıldı. Şüpheliler, \'Uyuşturucu kullanmak\' suçundan sevk edildikleri mahkeme tarafından serbest bırakılırken, satıcı olduğu öne sürülen 20 yaşındaki F.K.\'nin sorgusuna devam ediliyor.