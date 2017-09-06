Kayseri'de uyuşturucu operasyonu

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ\'de, polis ekiplerinin uyuşturucu kullanan ve satışını yapan kişilere yönelik yaptığı operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri merkez Melikgazi İlçesi Battalgazi Mahallesi ve Şehit Nazımbey mahallelerinde uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapan kişilere yönelik yaptığı çalışmalar sonucunda 7 kişiyi gözaltına alındı. 7 şüpheliden 6\'sı, sorgularının ardından serbest bırakıldı. Uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 23 yaşındaki B.K.\'nin ise sorgusu sürüyor.



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