Kayseri'de uyuşturucu operasyonlarına 6 gözaltı

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen 3 ayrı operasyonda, 6 kişi gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik 3 ayrı operasyon düzenledi. Operasyonlar kapsamında baskın yapılan 3 adreste yapılan aramalarda bir miktar bonzai ve metamfetamin ile 4 extacy hap ele geçirildi. M.K. (22), H.S.(26), B.K.(25), Ç.Ş. (32). B.A.(22) ve E.B. (31) gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

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