Kayseri'de 'Turna Balığı Yakalama Yarışması' yapıldı

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de \'Turna Balığı Yakalama Yarışması\' düzenlendi. 67 kişi kıyasıya yarışırken, 14 turna balığı yakalandı.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü’nden alınan izinle Kayseri’de \'Turna Balığı Yakalama Yarışması\' düzenlendi. Kayseri Amatör Olta Balıkçılığı, Kara Avcılığı ve Doğal Hayatı Koruma Derneği tarafından Develi İlçesi Gümüşören Barajı Gölü’nde yapılan etkinlikte 67 kişi kıyasıya yarıştı. İl Müdürlüğü yetkililerinin gözlemci olduğu yarışmada 14 adet ve yaklaşık 10 kg olan Turna Balığı yakalandı. Ayrıca yakalanan hedef dışı 20 Turna Balığı da canlı olarak doğal hayata geri bırakıldı. Yarışmada dereceye girenlere plaket ve ödülleri de göl kenarında yapılan törende verildi.

FOTOĞRAFLI