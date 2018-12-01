Kayseri'de 'Tespih Severler Derneği' kuruldu: Sol elle çekilirse kalp ritmini düzenler

Kayseri'de tespih tutkunları, dernek çatısı altında bir araya geldi. Üye olma şartlarının arandığı dernekte tespih tutkunları hem sohbet ediyor hem de piyasa değeri 20 ile 60 bin TL arasında değişen 200 yıldan daha fazla geçmişe sahip tespihleri satın alma ve inceleme fırsatı buluyor. Dernekte hafta sonları tespih mezatı da yapılıyor. Derneğin başkanı Serkan Efe, tespih kullanmanın adabı olduğunu ve asla sallanmaması gerektiğini belirterek, "Özellikle kehribar tespih, sol elle çekildiğinde guatr hastalığına fayda sağlar. Kalp ritmini düzenler" iddiasını dile getiriyor.

Uzun yıllardır tespih kullanan ve ticaretini yapan Efe (37), Kayseri'deki tespih tutkunlarını Türkiye'de ilk olduğunu belirttiği 'Tesbih Severler Derneği' çatısı altında topladı.

Merkez Melikgazi ilçesine bağlı 27 Mayıs Mahallesi'nde bulunan dernek hakkında açıklama yapan Başkan Serkan Efe, "Türkiye'de ilk olan derneği insanlara sıcak aile ortamında tespih tutkusunu aşılama amacıyla kurulmuştur. Tespih, Osmanlı'nın kültürü, efendiliğin simgesidir. Kısa bir süre önce faaliyete geçen derneğimize üye kaydı yaptırma zorunluluğu vardır. Dernek yeni açıldığı için kısa bir süreliğine üye kayıt ücreti almıyoruz. Burada sadece insanlara tespih kültürünü öğretmiyoruz. Gelen dernek üyelerimize Kültür Bakanlığı onaylı kitapları, çaylarını yudumlayarak okuma fırsatı sunuyoruz. Acı, tatlı günlerinde yanlarında olmaya çalışıyoruz" dedi.

"Otomobil fiyatına tespih"

Dernek binasında farklı özellikle sahip 1600'ü aşkın tespihin sergilendigine dikkat çeken Başkan Efe, "Derneğimizde tespih satışları yapıldığı gibi tamirat işleri de yapılıyor. Çeşitli zamanlarda dernek binasında yaptığımız mezatlarla Türkiye ve Kayseri'nin seçkin tespih koleksiyonerlerini ağırlıyoruz. Tespihin nasıl çekilmesi gerektiğini öğretiyoruz. Zira tespih yukarından aşağıya doğru tane tane Allah'ı zikrederek, çekilir. Her tanesinde Allah'ı anmak gerekir. Piyasada farklı malzemede birçok tespih var ve bunların en kıymetlisi de Osmanlı kehribarı. Derneğimizde de 250 yıllık geçmişe sahip, tescilli Osmanlı kehribarı var. Osmanlı dönemindeki tespih ustalarının döküm atölyelerinde yaptığı bir tespihtir. Osmanlı dönemine ait kehribar tesbihimiz mezatta 55 bin liraya alıcı buldu. Ancak, tarihe olan saygımız ve çocuklarımıza bırakabileceğimiz önemli bir miras düşüncesi ile tespihimizi satmayı düşünmüyoruz. Nerdeyse otomobil fiyatına tespihler var. Oluşturduğumuz bu dernekte tespih severlere kıymetli ürünleri tanıma fırsatı sunuyoruz" diye konuştu.

"Sol elle çekilen tesbih kalp ritmini düzenler"

Tespih kullanmanın adabı olduğunu ve asla sallanmaması gerektiğini belirten Efe, "Erkeğin en önemli aksesuarı tespihtir ve son derece insan sağlığına faydalıdır. Özellikle kehribar tespih, sol elle çekildiğinde guatr hastalığına fayda sağlar. Kalp ritmini düzenler. Yeni diş çıkaran çocuklara kehribar malzemeden kolye yapılarak, kolay ağrısız diş çıkarması sağlanır. Kehribar tespihi çam reçinesinden meydana geldiği için insanın ter ve vücut aktivitesine göre şekil alır. Tespihi başkasına verdiğinizde başkasının vücudundaki tuz oranı farklı olması nedeniyle tespih matlaşır bu da kehribarın küsmesi demektir" diye konuştu.