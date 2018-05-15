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Kayseri'de Suriye uyruklu 279 Türk vatandaşı da oy kullanacak

Oktay ENSARİ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçen 279 Suriyeli'nin de 24 Haziran seçimlerinde oy kullanacağı belirtildi

15 Mayıs 2018 13:48

Oktay ENSARİ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçen 279 Suriyeli\'nin de 24 Haziran seçimlerinde oy kullanacağı belirtildi.
Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, gazetecilerle seçim güvenliği konusunda bilgilendirme toplantısı yaptı. Vali Kamçı, vatandaşların, seçim öncesi kentte yaşayan Suriyelilerin oy kullanacakları yönündeki söylentilere kulak asmamasını istedi, sosyal medyadan paylaşılan bazı mesajların provokasyon amaçlı olduğunu belirtti. Vali Kamçı, \'\'Kayseri\'de 954 bin 008 seçmen, 2 bin 744 sandıkta oy kullanacak. Seçimlerin huzur içinde geçmesi için polis ve jandarma olarak 4 bin kişilik bir kuvvetle güvenliği sağlayacağız. İl Seçim Kurulu\'nun adliyede bulunan arızlı jeneratörünü de onardık. Siyasi partilerin temsilcileriyle yaptığımız toplantıda parti merkezleri ve seçim bürolarının süslenmesinde sağa sola taşmamaları, miting sonrası metaryellerini hemen toplanması, ses cihazlarını insanları rahatsız edebilecek seviyede açmamaları konunda görüş birliğine varıp, imza altına aldık. Siyasi parti temsilcileriyle yaptığımız toplantıya BTP, HÜDA PAR ve Vatan Partisi dışında tümü katıldı\'\' dedi.
Kayseri\'de her 16 kişiden birinin Suriyeli olduğunu, şu anda kentte 75 bin Suriyelinin yaşadığını belirten Vali Kamçı, \'\'Vatandaşlar arasında ve sosyal medyada ilimizde geçici olarak barınan Suriyeli vatandaşların seçimde oy kullanacakları yolundaki söylentiler kesinlikle söz konusu değildir. Sadece,Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçmiş 279 kişi bu hakkı kullanacaktır\'\' diye konuştu.

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