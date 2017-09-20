Kayseri'de şüpheli paket paniği

Oktay ENSARİ-Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ’de, Cumhuriyet Meydanı\'ndaki bir ağacın altına bırakılan şüpheli paket, paniğe yol açtı. Kontrollü şekilde patlatılan paketten, bir çiçekçiye ait malzemeler çıktı.

Kayseri’nin merkezi Cumhuriyet Meydanı\'nda polis noktasına 5 metre uzaklıktaki çam ağacının altına alüminyum folyoya sarılı büyükçe bir paket olduğu fark edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen bomba imha ekibinin uyarısıyla önce Cumhuriyet Meydanı\'na açılan ve İstasyon Caddesi’nden gelen yol, trafik polislerince ulaşıma kapatıldı. Ardından bölge boşaltıldı. Bomba imha uzmanları tarafından şüpheli paketin bulunduğu bölgeye sinyal kesici seyyar jammer cihazı getirilerek önlem alındı. Ardından özel giysilerini giyen bomba imha uzmanı fünyeyle kontrollü olarak patlattı.

Vatandaşların endişeli bakışlarla izlediği patlama sonrası şüpheli paketin içinden bir çiçekçi dükkanına ait plastik vazolar ve mevsim çiçekleri çıktı. Bunun üzerine güvenlik önlemleri kaldırıldı



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