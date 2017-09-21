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Kayseri'de son 1 ayda 27 uyuşturucu satıcısı tutuklandı

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, son 1 ay içinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında düzenlediği operasyonlarda gözaltına aldığı 27 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi

21 Eylül 2017 20:47

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, son 1 ay içinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında düzenlediği operasyonlarda gözaltına aldığı 27 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kayseri Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Müdürlüğü ekipleri,15 Ağustos ile 14 Eylül tarihleri arasında, 115 uygulamada toplam 202 kişiye uyuşturucu kullanmak ve satmak suçlarından işlem yaptı. Konuyla ilgili açıklama yapan Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, Narkotik timlerin göstermiş olduğu çaba ve yaptıkları operasyonlardan övgüyle söz etti. Kulular, \"Son 1 ay içinde ekipleri her zaman olduğu gibi bu dönemde de uyuşturucu karşı başarılı şekilde mücadele etti. 115 olayda, 27 uyuşturucu satıcısı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yapılan operasyon sonucunda 272 kilo kubar esrar, 18.30 gram toz esrar, 1 kilo 67 gram eroin, 2.47 gram kokain, 120.90 gram metamfetamin, 2 kilo 227 gram bonzai, 1.34 gram afyon sakızı ve 45 adet sentetik hap ele geçirildi” dedi.
Emniyet Müdürü Kulular, kent merkeziyle, Batı ve Doğu\'dan gelen araçlar üzerinde arama noktalarında yapılan uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini söyledi.

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