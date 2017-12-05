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Kayseri'de sigara kaçakçısı 4 kişi yakalandı

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin sigara kaçakçılarına yönelik yaptığı operasyonda 6 bin 330 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

05 Aralık 2017 13:54

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin sigara kaçakçılarına yönelik yaptığı operasyonda 6 bin 330 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 kişi adliyeye gönderildi.
Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince il genelinde gümrük kaçağı sigara satışı yapan, alan ve aracılık  yapan kişilere yönelik operasyon yapıldı. Olayla ilgili  M.B, S.Ş, A.R.K. ve E.I. gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalar sonucunda 6 bin 330 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan zanlılar, Emniyet Müdürlüğü\'ndeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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