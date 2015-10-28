Kayseri'de oy pusulaları, sandık kurulu başkanlarının evinde

Genel seçimlere 4 gün kala Kayseri'de sandık kurulu başkanları, kendilerine teslim edilen oy pusulalarının konulduğu çuvalları hiçbir güvenlik önlemi olmadan evlerine götürdü.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Adalet Sarayı’na gelen ve seçim gününe kadar oy pusulalarını korumakla görevli sandık kurulu başkanları, verilen seçim eğitim semineri ardından hiçbir güvenlik önlemi olmadan aldıkları çuvallarla adliye binasından çıkarken görüntülendi.

Yüksek Seçim Kurulu tarafından 1 Kasım genel seçimleri öncesi merkezde görev alacak olan sandık başkanlarına verilen eğitim seminerleri sona erdi.

Sandık kurulu başkanı olarak görev alacak kamu personeli için düzenlenen seminere katılanların, seminer sonrasında kendilerine teslim edilen çuvallar dolusu oy pusulalarını sırtlayarak evlerine gitmeleri ilginç görüntülere sahne oldu.

Oy pusulalarının bulunduğu çuvalları sırtlanan sandık kurulu başkanlarından kimi özel otomobiliyle, kimi otobüsle, kimi de yaya olarak evlerine gitti.

