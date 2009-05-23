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Yaşam

Kayseri'de otomobil takla attı: 2 ölü

23 Mayıs 2009 12:14

Kayseri'de otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 49 yaşındaki Sadettin Arslan ve 46 yaşındaki Şeyhmuz Çelik öldü. Kazada, 43 yaşındaki Hasan Hüseyin Kekili de yaralandı.

Kaza, Kayseri- Malatya karayolunun Pınarbaşı İlçesi'ne yakınlarında saat 05.45 sıralarında meydana geldi. Sürücüsü henüz belirlenemeyen 66 KD 514 plakalı otomobil takla attı. Aracın hurdaya döndüğü kazada, Sadettin Arslan ile Şeyhmuz Çelik öldü. Yaralanan Hasan Hüseyin Kekili, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Gevher Nesibe Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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