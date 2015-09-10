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Kayseri'de maden sahasında patlama: 1 işçi öldü, 5 yaralı

Patlamanın gaz sıkışmasından kaynaklanmış olabileceği belirtildi

10 Eylül 2015 02:24

Kayseri'de faaliyeti bir süre önce durdurulan krom madenindeki vinç sökülmeye çalışılırken patlama yaşandı. Patlamada, 1 işçi hayatını kaybetti, 4 işçi de yaralandı. Patlamanın gaz sıkışmasından kaynaklanmış olabileceği belirtildi.

Kayseri Avşarpotuklu Mahallesi yakınlarında, faaliyeti bir süre önce durdurulan özel bir şirkete ait krom madeni işletmesindeki vinç sökülmek istendi. Maden çıkarmakta kullanıldığı öğrenilen vinç ve kulesinin sökülmesi için çalışma başlatıldığı sırada, maden sahasında henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi.

Vinç sökümünde çalışan işçilerden 38 yaşındaki Yusuf Kaygısız hayatını kaybetti. Yaralanan Ahmet Çiftçi, Yasin Çiftçi, Kandemir Yıldırım, Cezmi Toprak ve Hacı Kaygısız, Pınarbaşı Devlet Hastanesindeki müdahalelerinin ardından Kayseri'deki hastanelere sevk edildi.

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