Kayseri'de maden ocağında göçük: 1 ölü

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ\'de bir maden ocağında meydana gelen göçükte, işçilerden 33 yaşındaki Samet Koyuncu yaşamını yitirdi.

Yahyalı İlçesi Çadırkaya Mahallesi\'ndeki bir maden ocağında göçük meydana geldi. Bu sırada göçük altında kalan 3 çocuk babası Samet Koyuncu, yaşamını yitirdi. Koyuncu\'nun cesedi, olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu çıkarıldı.

Samet Koyuncu\'nun cesedi morga kaldırılırken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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