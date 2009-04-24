Kayseri'de kaza: 3 ölü, 1 yaralı

Sivas'ın Gürün İlçesi ile Kayseri sınırında meydana gelen kazada, Karadoruklular Köyü Kültür ve Dayanışma Vakfı Başkanı Şefik Öztürk ve işadamı Levent Gölpınar ile birlikte yaşamını yitiren 3 çocuk babası Şölen Çikolata Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 48 yaşındaki Asef Çoban'ın cenazesi Gaziantep Asri Mezarlığı'na getirildi. Yarın öğlen namazından sonra Asri Mezarlık'taki aile mezarlığında toprağa verilecek Çoban'ın, geçtiğimiz günlerde memleketi olan Gürün'ün Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanlığı'na seçildiği ve dernekle ilgili bir toplantı için Gürün'e gittiği öğrenildi. Üç kişinin öldüğü, işadamı Erol Gürün'ün de yaralandığı 34 CBN 35 plakalı otomobilin Asef Çoban'ın makam otomobili olduğu ve arkadaşı olan Şefik Öztürk'ün kullandığı belirtilirken, yarınki cenaze törenine yurtdışı ve Türkiye'nin çeşitli illerinden çok sayıda kişinin katılacağı açıklandı.



Yönetim Kurulu Başkanlığını Asef Çoban'ın kardeşi İsmail Çoban'ın yaptığı Şölen Çikolata, dünyanın 104 ülkesine ihracat yapıyor. Şölen, ürün çokluğu ve geçtiğimiz yıl Silivri'de hizmete açtığı üretim kompleksiyle adını duyurmuştu.

