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Kayseri'de kaçak sigara operasyonu

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ polisinin düzenlediği operasyonlarda 1535 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 3 zanlı gözaltına alındı

13 Şubat 2018 14:51

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ polisinin düzenlediği operasyonlarda 1535 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 3 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kayseri- Malatya karayolundaki yol uygulamasında durdurduğu bir otomobilde yaptığı aramada 1000 paket kaçak sigara ele geçirdi. Olayla ilgili araç sürücüsü A.A. ile yanında bulunan A.Ö. gözaltına alındı.
Ekipler, T.Ö.\'nün de evinde kaçak sigara depoladığı bilgisi aldı. Zanlının evinde yapılan arama da 535 paket gümrük kaçağı sigara bulundu. T.Ö. de gözaltına alındı.
3 şüpheli sorguya alınırken, gümrük kaçağı sigaralar ise adli emanete teslim edildi.

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