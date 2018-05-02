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Kayseri'de kablo hırsızlığına 2 tutuklama

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'nin Yahyalı ilçesinde, haberleşme kablolarını çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

02 Mayıs 2018 16:47

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ\'nin Yahyalı ilçesinde, haberleşme kablolarını çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 
Olay, ilçeye bağlı Çubukharmanı Mahallesi Suyungözü mevkisinde meydana geldi. Türk Telekom A.Ş.’ye, haberleşme kablosunun kesildiği yönünde ihbar yapıldı. Firma yetkilileri, ihbar üzerine araştırma başlattı. Kabloları kesip, çaldığı belirlenen B.B. ile M.Y., suç aletleri ve 100 metre uzunluğundaki haberleşme kablosuyla yakalandı. Gözaltına alınan 2 kişi, İlçe Jandarma Komutanlığı\'na götürüldü. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp, cezaevine konuldu.

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