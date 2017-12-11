T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kayseri'de kablo hırsızlığına 2 tutuklama

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de, haberleşme ve enerji nakil kablosu hırsızlığı yapan 3 kişiden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı

11 Aralık 2017 17:21

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de, haberleşme ve enerji nakil kablosu hırsızlığı yapan 3 kişiden 2\'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Jandarma ekipleri Melikgazi ilçesi, Gesi Bahçeli Mahallesi ile Yeşilyurt Mahallesi arasında, geçtiğimiz 1-5 Aralık\'ta 5 direk arası toplam 250 metre uzunluğunda haberleşme ve enerji nakil kablosu hırsızlığı yapıldığı ihbarı aldı. Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler aynı bölgede 150 metre haberleşme ve enerji nakil kablosu hırsızlığı yapan 3 şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınıp, adliyeye gönderilen zanlılardan 2\'si tutuklanırken, 1\'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

FOTOĞRAFLI

 

 

 

                                                                                                                                                                           

 

 

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KAYSERİ DHA KAYSERİJandarmaMelikgaziGesi Bahçeli MahallesiYeşilyurt MahallesiAralıkBununGözaltınaFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Antalya Büyükşehir Belediyesi ihaleyi iptal etmişti: Alkoçlar'ın da ortağı olduğu...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24