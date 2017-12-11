Kayseri'de kablo hırsızlığına 2 tutuklama

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de, haberleşme ve enerji nakil kablosu hırsızlığı yapan 3 kişiden 2\'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Jandarma ekipleri Melikgazi ilçesi, Gesi Bahçeli Mahallesi ile Yeşilyurt Mahallesi arasında, geçtiğimiz 1-5 Aralık\'ta 5 direk arası toplam 250 metre uzunluğunda haberleşme ve enerji nakil kablosu hırsızlığı yapıldığı ihbarı aldı. Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler aynı bölgede 150 metre haberleşme ve enerji nakil kablosu hırsızlığı yapan 3 şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınıp, adliyeye gönderilen zanlılardan 2\'si tutuklanırken, 1\'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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