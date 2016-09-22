Kayseri'de işadamlarına ve eğitim kurumu yöneticilerine 'FETÖ' operasyonu

Kayseri Emniyet Müdürlüğü ekiplerince başlatılan cemaat operasyonu kapsamında, Genç İşadamları Derneği (GESİAD), Kimse Yok mu Derneği ve özel eğitim kurumları yöneticilerinden 65 kişi hakkında gözaltı kararı alındı.

Polis ekiplerince sabah erken saatlerinden itibaren 65 kişi hakkında işlem başlatıldı. Gözaltı kararı alınanlardan 14’nün cemaat operasyonu çerçevesinde daha önce tutuklandığı, 9’nun ise yurt dışında oldukları belirlendi. Polis, listede adları bulunan 42 kişiden gözaltına alınanların ev ve işyerlerinde arama yaptıktan sonra adli tabipliğe götürdü.