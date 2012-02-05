-Kayseri'de ilk yarı 1-1 berabere KAYSERİ (A.A) - 05.02.2012 - Spor Toto Süper Lig'de oynanan Kayserispor-Gençlerbirliği maçının ilk yarısı 1-1 berabere sona erdi. 2. dakikada Soner sağ kanattaki Herve Tum'u gördü. Ceza sahasındaki Herve Tum'un vuruşunda top, araya giren Hasan Ali'ye çarptı. Meşin yuvarlağı Kayserispor defansı uzaklaştırdı. 8. dakikada ceza sahası içinde oluşan karambolde Oktay, yerden kaleye vurdu. Yasin'den önce topu, kaleci Navarro yatarak kontrol etti. 10. dakikada Sefa'nın sol kanattan kullandığı köşe atışına çok iyi yükselen Kujovic'in vuruşunda top yandan auta gitti. 12. dakikada Kujovic'in pasıyla ceza sahasına giren Troisi'nin vuruşunda top direkten döndü. Dönen topu iyi takip eden Kujoviç sert vurdu. Kaleciden dönen topu defans uzaklaştırdı. 23. dakikada Sefa'nın sağ kanattan ortasında top, kaleciyi geçti. Arka direkte yükselen Troisi topa vuramadı. 26. dakikada Cem Can yaklaşık 35 metreden kullandığı serbest vuruşta topu ceza sahasına ortaladı. Topa çok iyi yükselen Aykut'un kafa ile vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla kucaklaştı: 0-1 37. dakikada Azofeifa sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta sert vurdu. Kaleci Navarro topu yumruklayarak uzaklaştırdı. 38. dakikada Oktay'ın ara pasıyla ceza sahasına giren Aykut'un vuruşunda top kaleci Navarro'nun dizine çarparak dışarı gitti. 43. dakikada Troisi'nin ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta, top az farkla yandan auta gitti. 44. dakikada sol kanattan taşdığı topla ceza sahasına giren Troisi'nin vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-1 Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere sona erdi.