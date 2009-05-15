Kayseri'de gençlik yürüyüşü ve koşusu yapıldı

Kayseri'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde her yıl geleneksel olarak yapılan "Gençlik Yürüyüşü ve Koşusu" gerçekleştirildi.



Sivas Caddesi Kayseria İş Merkezi önünde başlayan Gençlik Koşusuna, öğrenciler, sporcular ve vatandaşlar katıldı.



Koşunun ardından yapılan Gençlik Yürüyüşüne, Vali Mevlüt Bilici, Vali Yardımcısı Fahri Oluk, İl Milli Eğitim Müdürü Erdoğan Ayata, İl Emniyet Müdürü Orhan Özdemir, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yahya Şahan, sivil toplum örgütleri, öğrenciler, sporcular ve vatandaşlar katıldı. Sloganlar eşliğinde yapılan yürüyüşe binlerce öğrenci katıldı.



Yürüyüş ve koşu sonrasında Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Daha sonra saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu.



Ardından kürsüye çıkan Gençlik ve Spor İl Müdürü Yahya Şahan, 19 Mayıs'ın, Türk tarihindeki önemine ilişkin bir konuşma yaptı.



Bu arada, gençlik haftası etkinlikleri nedeni ile organize edilen gençlik koşusunda erkeklerde İsmail Özkaya (Şeker Lisesi), kızlarda Hava Korkmaz (Ahmet Eren Anadolu Lisesi) ve büyüklerde İhsan Soyer birinci geldi. Dereceye giren öğrenci ve sporculara ödülleri Kayseri Valisi Mevlüt Bilici tarafından verildi.

