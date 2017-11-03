Kayseri'de FETÖ'den 1'i emniyet müdürü 3 gözaltı

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı verilen 1 avukat, 1 emniyet müdürü ve 1 öğretmen polis tarafından gözaltına alındı.

Cumhuriye Savcılığının yazılı talimatı, Kayseri Sulh Ceza mahkemesinin yakalama kararı uyarınca operasyon yapan Kayseri polisi, FETÖ/PDY terör örgütüne üye olma suçundan Hakkari Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevliyken KHK ile meslekten ihraç edilen 2\'nci sınıf Emniyet Müdürü G.Y., Kayseri Milli Eğitim Müdürlüğü kadrosunda ögretmenlik yapan A.A. ile Kayseri Barosu\'nda stajyer avukat Y.T.E\'yi örgütün haberleşme aracı Bylock kullandıkları iddiasıyla gözaltına aldı. Zanlılar, soruşturma evraklarıyla birlikte ifadeleri alındıktan sonra savcılığa gönderilecek.