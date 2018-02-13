Kayseri'de FETÖ operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ ve Çorum\'da FETÖ/PDY\'ye yönelik düzenlenen operasyonda, 5 kişi gözaltına alındı.

Kayseri Cumhuriyet Savcılığı\'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen kişilere yönelik polis tarafından operasyon düzenlendi. Operasyonda, örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock kullandığı tespit edilen KHK ile meslekten ihraç edilen öğretmen, eczacı ve laborantın da aralarında bulunduğu 4 kişi Kayseri\'de, 1 kişi de Çorum\'da gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda bulunan dijital materyallere de el konuldu.

Soruşturma kapsamında aranan 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.