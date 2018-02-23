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Kayseri'de FETÖ operasyonu: 8 esnaf gözaltında

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de FETÖ/PDY'nin sohbet toplantılarına katılıp, örgüte bağış topladıkları iddia edilen 8 esnaf gözaltına alındı

23 Şubat 2018 12:54

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de FETÖ/PDY\'nin sohbet toplantılarına katılıp, örgüte bağış topladıkları iddia edilen 8 esnaf gözaltına alındı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü( KOM) tarafından  FETÖ/PDY üyelerine yönelik yapılan operasyon kapsamında, örgütün Kayseri kent merkezindeki evlerde düzenlenen sohbet toplantılarına katılan, örgüte himmet, burs, bağış yardım adı altında finans desteği sağlayan A.A., E.O., E.B., H.V., H.Ö., M.A., M.T. ve M.T. operasyonla gözaltına alındı. 8 kişinin sorgulaması sürüyor.

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