Kayseri'de Fener bayramı

Turkcell Süper Lig'de 23. haftanın kapanış maçında Kayserispor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi... Fenerbahçe Alex ve Semih'in golleriyle maçı 2-0 kazanırken, Volkan kırmızı kartla oyun dışında kaldı...
Kayserispor bu sezon ligin en az gol yiyen takımı… Ayrıca son 3 sezonda evinde 4 büyüklerle oynadığı 11 Süper Lig maçında da yenilmedi… Ve bu sezon Süper Lig'de 4 büyüklerle oynadığı 5 maçta 9 puan aldı, hiç yenilmedi
…. Son olarak Kayserispor ligin ilk yarısında Kadıköy’de oynanan maçta Fenerbahçe’yi 4-1 yendi…
Maç öncesi notlarıma baktığımda maçın favorisi olarak Kayserispor’u görmeye başlamıştım… Ama aklımda da Japonların şu güzel sözü vardı, ‘Pirincin içindeki siyah taşlardan korkma beyaz olanlardan kork…
’ İşte o beyaz pirinç niteliğindeki not da şuydu: Fenerbahçe lig tarihi boyunca Kayserispor’a aynı sezon içinde hem içeride hem dışarıda hiç yenilmemişti!..
Kayseri'de yeni stat, yeni bir başlangıç, yeni bir heyecan vardı... Dahası maç Kayseri'de değil de, İstanbul'da Saracoğlu'nda oynanıyormuş gibi de bir hava... Tek fark tribünler sarı lacivert bayraklarla değil, sarı kırmızı bayraklarla doluydu...
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'kuralı'nı uygulamaya devam ediyordu... Güiza kulübedeki yerini almıştı... Alex-Semih-Deivid sarı lacivertli takımın hücum hattındaki en önemli kozuydu.. Bir de bu sezon golcülerden daha bir golcü olan Lugano... Kayserispor'un ise derdi başkaydı,
-ligdeki konumunun da etkisiyle- onlar, Kadir Has Stadyumu'na galibiyetle başlama arzusundaydı..
Hafta boyunca sahanın zemini tartışıldı... Bu zeminde futbol oynanır mıydı
? F.Bahçelilere göre riskliydi, sakatlıklar yaşanabilirdi.. Kayseri tarafı ise, 'klasik Fenerbahçe bahanesi'
olarak durumu değerlendirdi...Ve maç başladı...
"Maça iki takım da kontrollü başladı
" gibi klişe bir lafla başlamayı hiç istemedim... Zaten maç da öyle başlamadı, ilk atak konuk takımdan 2. dakikada geldi, Gökhan'ın ortasına d
okunan olmadı... 5'te ev sahibi frikik kazandı, Mehmet Topuz'un şutuna Volkan iyi uzandı...
6'da yine Gökhan sağdan son çizgiye doğru indi, ortasında bu kez Kayseri savunması topu uzaklaştırdı... 7'de Kayserispor etkili geldi, bu kez Mehmet Eren vurdu, top kornere çıktı... Cangele topun gerisine geçti, Toledo'nun kafası dışarı çıktı...
9'da bu kez frikik Fenerbahçe'nindi.. Roberto Carlos alabildiğince gerildi... Topa öyle bir vurdu ki, Süleymanu topu güç bela çıkartabildi... Topu çıkarttığı yerde Semih olduğunu bilemedi
: 0-1 Golden sonra maçın seyri değişmedi...
12'de Saidou
ceza sahasına havadan pasını attı, Lugano topu uzaklaştırdı... 13'de Cangele
sağ kanattan ceza sahasına ortaladı, top kaleci Volkan'da kaldı... 20'de Deivid
sağ çaprazda kaleyi görür görmez şutunu vurdu, top kaleci Hamidou'da kaldı...
Yok artık Alex de Souza!..
27. dakikada sahneye Alex de Souza çıktı...
Bu maçta 8. kez 'dalya' diyen
Brezilyalı yıldız, o dakikaya kadar çok fazla ortalarda görünmemiş olsa da, attığı muhteşem golle takımı için ne kadar önemli bir
oyuncu olduğunu gösterdi... :0-2
34'te Alex'in füzesine bu kez Süleymanu izin vermedi, topu zor da olsa çizgi üzerinde durdurmayı başardı... Bu dakikada Fenerbahçe'nin rakip alanda büyük boşluklar yakalayacağını da görmeye başlamıştık...
İlk yarının sonunda bu kez Kayseri kaptanı Topuz'dan muhteşem bir füze çıktı ama Volkan aynı güzellikte uzandı (bu lafı çok severim) ve topu kornere çelmeyi başardı... Uğur'un yerine Vederson
Aragones ikinci yarıya Uğur-Vederson
değişikliğiyle başladı maça... Ev sahibi takım eşitlik için ikinci yarıda daha fazla atak yapma isteğinde olan takımdı...
53'te Kayserispor atağında Mehmet Topuz
sağ kanattan ceza sahasına ortaladı, kaleci Volkan son anda Mehmet Eren'den önce topu uzaklaştırdı.. Bu pozisyonda Volkan yerde kaldı... Ama asıl olay V0lkan yerdeyken
gerçekleşti...54'te Volkan Demirel yerdeyken rakibine tekme atınca takımını 10 kişi bıraktı...
Volkan Babacn bayrağı devralırken, Deivid de kenara gelen bir diğer isim oluyordu.Güiza sağ kanada geçti
Bu kırmızı kart ile birlikte maçın tansiyonu da yükselmeye başladı... Dostluk mesajları, tebriklerle başlayan maç, kartlarla ve tartışmalarla devam etmeye başladı... Bol bol duran bir oyun, yaklaşık bir 10 dakika maçtan hep birlikte soğuduk... (Bu arada 68'de Güiza, Emre'nin
yerine oyuna girdi...)
Fenerbahçe sayısal eksiklilk ve skor avantajıyla oyunu daha fazla kendi yarı alanında kabul etmeye başladı son bölümde.. Kaptığı toplarla hızlı hücumlar geliştirme çabasındayı konuk ekip.. Onun dışında Mehmet Topuz'un şutları ve doldur boşlatlarla
80. dakikayı gösterdi kronometreler....8 dakikalık uzatma bölümünde
Mehmet Topuz'un direkten dönen bir topuna tanıklık ettik, ki bu maçta yaptığı denemelerden gole en çok yaklaştığı dakikaydı Kayserili futbolcunun...Bu sonuçla
Fenerbahçe, Sivasspor ve Trabzonspor'un puan kaybettiği haftada, puanını 43'e yükseltirken, Kayserispor 33 puanda kaldı... Ayıkla şimdi pirincin taşını
Maçın başında pirincin içindeki beyaz taştan söz etmiştik... Trabzonspor ve Sivasspor'un bu hafta hem de kendi sahalarında puan kayıpları yaşaması, G.Saray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin haftayı 3 puanla kapatmasıyla zirve için 'ayıkla şimdi pirincin taşını'
demekten başka çaremiz kalmadı sanıyorum...KAYSERİSPOR: 0 - FENERBAHÇE: 2Stat:
Kadir Has Hakemler:
Bünyamin Gezer, Serkan Gençerler, Nihat Mızrak Kayserispor:
Süleymanou, Ali Turan, Saidou, Cangele, Toledo, Aghahowa, Aydın, Eren, Mehmet Topuz, Mehmet Eren, Furkan Fenerbahçe:
Volkan, Lugano, Roberto Carlos, Edu, Emre, Alex, Semih, Deniz, Uğur, Gökhan, Deivid Goller:
Dk. 11 Semih, Dk. 28 Alex (Fenerbahçe) Sarı kart:
Dk. 41 Deniz, Dk. Emre (Fenerbahçe) Kırmızı kart:
Dk. 54 Volkan (Fenerbahçe)