Kayseri'de Fener bayramı

Kayserispor bu sezon ligin en az gol yiyen takımı… Ayrıca son 3 sezonda evinde 4 büyüklerle oynadığı 11 Süper Lig maçında da yenilmedi… Ve…. Son olarak Kayserispor ligin ilk yarısında Kadıköy’de oynanan maçta Fenerbahçe’yi 4-1 yendi…Maç öncesi notlarıma baktığımda maçın favorisi olarak Kayserispor’u görmeye başlamıştım… Ama aklımda da Japonların şu güzel sözü vardı, ‘’ İşte o beyaz pirinç niteliğindeki not da şuydu:Kayseri'de yeni stat, yeni bir başlangıç, yeni bir heyecan vardı... Dahası maç Kayseri'de değil de, İstanbul'da Saracoğlu'nda oynanıyormuş gibi de bir hava... Tek fark tribünler sarı lacivert bayraklarla değil, sarı kırmızı bayraklarla doluydu...'kuralı'nı uygulamaya devam ediyordu... Güiza kulübedeki yerini almıştı... Alex-Semih-Deivid sarı lacivertli takımın hücum hattındaki en önemli kozuydu.. Bir de bu sezon golcülerden daha bir golcü olan Lugano...-ligdeki konumunun da etkisiyle- onlar, Kadir Has Stadyumu'na galibiyetle başlama arzusundaydı..Hafta boyunca sahanın zemini tartışıldı...? F.Bahçelilere göre riskliydi, sakatlıklar yaşanabilirdi.. Kayseri tarafı ise,olarak durumu değerlendirdi..." gibi klişe bir lafla başlamayı hiç istemedim... Zaten maç da öyle başlamadı, ilk atak konuk takımdan 2. dakikada geldi, Gökhan'ın ortasına dokunan olmadı... 5'te ev sahibi frikik kazandı, Mehmet Topuz'un şutuna Volkan iyi uzandı...6'da yine Gökhan sağdan son çizgiye doğru indi, ortasında bu kez Kayseri savunması topu uzaklaştırdı... 7'de Kayserispor etkili geldi, bu kez Mehmet Eren vurdu, top kornere çıktı... Cangele topun gerisine geçti, Toledo'nun kafası dışarı çıktı...9'da bu kez frikik Fenerbahçe'nindi.. Roberto Carlos alabildiğince gerildi... Topa öyle bir vurdu ki, Süleymanu topu güç bela çıkartabildi...: 0-112'deceza sahasına havadan pasını attı, Lugano topu uzaklaştırdı... 13'desağ kanattan ceza sahasına ortaladı, top kaleci Volkan'da kaldı... 20'desağ çaprazda kaleyi görür görmez şutunu vurdu, top kaleci Hamidou'da kaldı...Bu maçtaBrezilyalı yıldız, o dakikaya kadar çok fazla ortalarda görünmemiş olsa da, attığı muhteşem golle takımı için ne kadar önemli biroyuncu olduğunu gösterdi... :0-234'te Alex'in füzesine bu kez Süleymanu izin vermedi, topu zor da olsa çizgi üzerinde durdurmayı başardı... Bu dakikada Fenerbahçe'nin rakip alanda büyük boşluklar yakalayacağını da görmeye başlamıştık...İlk yarının sonunda bu kez Kayseri kaptanı Topuz'dan muhteşem bir füze çıktı ama Volkan aynı güzellikte uzandı (bu lafı çok severim) ve topu kornere çelmeyi başardı...Aragones ikinci yarıyadeğişikliğiyle başladı maça... Ev sahibi takım eşitlik için ikinci yarıda daha fazla atak yapma isteğinde olan takımdı...53'te Kayserispor atağındasağ kanattan ceza sahasına ortaladı, kaleci Volkan son anda Mehmet Eren'den önce topu uzaklaştırdı.. Bu pozisyonda Volkan yerde kaldı... Ama asıl olay V0lkan yerdeykengerçekleşti...Volkan Babacn bayrağı devralırken, Deivid de kenara gelen bir diğer isim oluyordu.Bu kırmızı kart ile birlikte maçın tansiyonu da yükselmeye başladı... Dostluk mesajları, tebriklerle başlayan maç, kartlarla ve tartışmalarla devam etmeye başladı... Bol bol duran bir oyun, yaklaşık bir 10 dakika maçtan hep birlikte soğuduk... (Bu arada 68'deyerine oyuna girdi...)Fenerbahçe sayısal eksiklilk ve skor avantajıyla oyunu daha fazla kendi yarı alanında kabul etmeye başladı son bölümde.. Kaptığı toplarla hızlı hücumlar geliştirme çabasındayı konuk ekip.. Onun dışında80. dakikayı gösterdi kronometreler....Mehmet Topuz'un direkten dönen bir topuna tanıklık ettik, ki bu maçta yaptığı denemelerden gole en çok yaklaştığı dakikaydı Kayserili futbolcunun...Fenerbahçe, Sivasspor ve Trabzonspor'un puan kaybettiği haftada, puanını 43'e yükseltirken, Kayserispor 33 puanda kaldı...Maçın başında pirincin içindeki beyaz taştan söz etmiştik... Trabzonspor ve Sivasspor'un bu hafta hem de kendi sahalarında puan kayıpları yaşaması, G.Saray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin haftayı 3 puanla kapatmasıyla zirve içindemekten başka çaremiz kalmadı sanıyorum...Kadir HasBünyamin Gezer, Serkan Gençerler, Nihat MızrakSüleymanou, Ali Turan, Saidou, Cangele, Toledo, Aghahowa, Aydın, Eren, Mehmet Topuz, Mehmet Eren, FurkanVolkan, Lugano, Roberto Carlos, Edu, Emre, Alex, Semih, Deniz, Uğur, Gökhan, DeividDk. 11 Semih, Dk. 28 Alex (Fenerbahçe)Dk. 41 Deniz, Dk. Emre (Fenerbahçe)Dk. 54 Volkan (Fenerbahçe)