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Kayseri'de DEAŞ şüphelileri adliyede

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de, terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla 2 kişi, gözaltına alındı

10 Ocak 2018 20:26

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ\'de, terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla 2 kişi, gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 
Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla 2 kişi, gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyet müdürlüğündeki işlemleri sonrası sağlık kontrolü için Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tabipliği\'ne getirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

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