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Kayseri'de DEAŞ sanığı 2 Iraklı beraat etti

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ’de, DEAŞ terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklu yargılanan Irak uyruklu sanıklar Abdulrahman Ahmad Shakir (25) ve İsmail Muhammed Al İsmail (30) beraat etti

23 Mart 2018 15:00

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ’de, DEAŞ terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklu yargılanan Irak uyruklu sanıklar Abdulrahman Ahmad Shakir (25) ve İsmail Muhammed Al İsmail (30) beraat etti.
2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, tutuklu sanıklar Abdulrahman Ahmad Shakir ve İsmail Muhammed Al İsmail hazır bulundu. Haklarında yapılan suçlamaları kabul etmeyen sanıklar beraatlarini istedi. Irak’ta terör örgütü DEAŞ’a ait idari binada çalıştığı iddia edilen Abdulrahman Ahmad Shakir, \"DEAŞ’lı değilim. Irak’ta Anbar bölgesinde market çalıştırıyorum. Geçen yıl Ekim ayında Hatay üzerinden kaçak yollarla Türkiye’ye geldim. Buradan da Almanya’ya gidecektim. DEAŞ zulmünden kaçtım. Uçaktan atılan parçalardan biri sol koluma isabet etti. Sol kolumdan yaralandım. DEAŞ’a ait idari binada çalışmadım, marketim vardı\" dedi. DEAŞ ile bağlantısı olmadığını ifade eden İsmail Muhammed Al İsmail ise \"DEAŞ tarafından 6 gün zulüm gördüm. Cezaevinde kaldım. Irak’tan ayrılmak istediğim için DEAŞ işkence yaptı. Suçsuzum\" ifadelerini kullandı.
Mahkeme heyeti, yaptığı yargılama sonucu, Abdulrahman Ahmad Shakir ve İsmail Muhammed Al İsmail’in ‘silahlı terör örgütü üyeliği’ suçundan beraatlarine karar vererek, sanıkları tahliye etti.

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