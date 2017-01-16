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Kayseri'de belediye binasında yangın!

Yangının çatıda devam eden tamirat çalışmaları dolayısıyla çıktığı tahmin ediliyor

16 Ocak 2017 23:25

Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayraktar, belediyenin hizmet binasında çıkan yangına ilişkin, "Çatıda tamirat vardı. Yangının da bundan dolayı çıktığını tahmin ediyoruz. Yangın şu anda ekipler tarafından kontrol altına alınmış durumda." dedi.

Olay yerinde yangın söndürme çalışmalarını takip eden Çolakbayraktar, yetkililerden yangının çıkışı nedeniyle ilgili bilgi aldı.

Dana sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Çolakbayraktar, çatıda tadilat olduğunu ve akşam saatlerinde de binanın çatı katında yangın çıktığını söyledi.

Yangının ekipler tarafından kontrol altına alındığını belirten Çolakbayraktar, şöyle dedi:
 

"Akşam saatlerinde binamızın çatı katında bir yangın çıktı. Çatıda tamirat vardı. Yangının da bundan dolayı çıktığını tahmin ediyoruz. Yangın şu anda ekipler tarafından kontrol altına alınmış durumda. Yangının katlara inmesi söz konusu değil. İtfaiye ekipleri de bu konuda yoğun bir çaba sarfediyorlar."


Diğer yandan yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına alıp söndüren itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ediyor.

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