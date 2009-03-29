Kayseri'de AKP-MHP kavgası

Kayseri'de, Kocasinan ilçesine bağlı Düver beldesinde MHP'lilerle AKP'liler arasında kavga çıktı. 4 kişi hastaneye kaldırıldı.



Düver beldesinde seçim sonrası evlerine giden 61 yaşındaki Mustafa Tuz ile 43 yaşındaki oğulları Ahmet Tuz ve 38 yaşındaki Aykut Tuz ile 44 yaşındaki enişteleri Mahmut Şahin, yolda 6-7 kişilik AKP'li bir grupla tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışmada, AKP'lilerin, tekme ve tokatlarla MHP'lilere saldırdığı ileri sürüldü.



Elleri ve yüzleri kan içinde kalan MHP'liler, ambulansla Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Baba Ahmet Tuz, AKP'lilerin, Düver beldesinde seçimi kaybettikleri için üzerlerine saldırdığı iddia edildi.



Jandarma, olayı gerçekleştirdiği ileri sürülenleri belirlemek ve yakalamak için soruşturma başlattı.







İK(OE/AHD) (FOTOĞRAF)