T24 LogoT24 Logo
Politika

Kayseri'de AKP-MHP kavgası

Kayseri'de, Kocasinan ilçesine bağlı Düver beldesinde MHP'lilerle AKP'liler arasında kavga çıktı. 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

29 Mart 2009 02:00

Kayseri'de, Kocasinan ilçesine bağlı Düver beldesinde MHP'lilerle AKP'liler arasında kavga çıktı. 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Düver beldesinde seçim sonrası evlerine giden 61 yaşındaki Mustafa Tuz ile 43 yaşındaki oğulları Ahmet Tuz ve 38 yaşındaki Aykut Tuz ile 44 yaşındaki enişteleri Mahmut Şahin, yolda 6-7 kişilik AKP'li bir grupla tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışmada, AKP'lilerin, tekme ve tokatlarla MHP'lilere saldırdığı ileri sürüldü.

Elleri ve yüzleri kan içinde kalan MHP'liler, ambulansla Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Baba Ahmet Tuz, AKP'lilerin, Düver beldesinde seçimi kaybettikleri için üzerlerine saldırdığı iddia edildi.

Jandarma, olayı gerçekleştirdiği ileri sürülenleri belirlemek ve yakalamak için soruşturma başlattı.



İK(OE/AHD) (FOTOĞRAF)

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24