Kayseri'de aile kavgası; 2 ölü, 4 yaralı

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde komşu aileler arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Hürriyet Mahallesi'nde, aralarında husumet bulunduğu öğrenilen komşu ailelerin çocukları arasında kavga çıktı. Kavgaya büyüklerin de karışması üzerine Emrah B. komşusunun bahçesine girerek silahla ateş açtı.
Saldırı sonucu Derya Yaman (39) ile Elvan Kiraz (40) hayatını kaybetti. Aynı aileden Elif Temel (61), Nazlı Temel (34), Busenur Kiraz (17) ve Alev Temel (30) yaralandı. Yaralılar, Pınarbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Olayda gözaltına alınan Emrah B. emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.