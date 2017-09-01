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Kayseri'de acemi kasaplar, kendilerini yaraladı

Zafer BARIŞ/KAYSERİ, (DHA) - KURBAN Bayramı'nın ilk gününde pek çok acemi kasap, kurbanlıkları kesmek isterken kendilerini yaraladı

01 Eylül 2017 14:29

Zafer BARIŞ/KAYSERİ, (DHA) - KURBAN Bayramı\'nın ilk gününde pek çok acemi kasap, kurbanlıkları kesmek isterken kendilerini yaraladı.
Bayram namazının kılınmasının ardından, belediyelerce belirlenen kesim yerlerine gelenler, kurbanlarını kesmeye başladı. Bu sırada, büyükbaş hayvanların tekme ve boynuz darbeleriyle ya da kesim sırasında bıçağın kayması sonucu birçok kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla ya da özel araçlarıyla hastanelerin acil servislerine getirildi. Burada tedavileri yapılan yaralılar, taburcu edildikten sonra tekrar kurban kesim yerlerine giderek, kesilen kurbanlarını teslim aldılar.
Kendini yaralayan \'acemi kasaplar\'dan bazıları basın mensuplarına, \'Biz acemi kasap değiliz. Ancak bir yanlışlık oldu ve kendimizi yaraladık. Acemi kasap diye yazmayın\'\' dediler.

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